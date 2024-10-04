Fatih surlarındaki olayla ilgili Emniyet açıklama yaptı: Önce iki genç kadını öldürmüş! Kimlikleri belli oldu

04 Ekim 2024 17:58 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 19:23

Fatih'te kan donduran bir olay yaşandı. Surlardan atlayan kişinin önce 19 yaşında iki kadını öldürdüğü ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili ayrıntıları açıkladı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.

İstanbul Fatih'teki surlarda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Surlardan atlayarak yaşamına son veren kişinin önce iki genç kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Genç kadınlardan birinin eski kız arkadaşı diğerinin de sınıf arkadaşı olduğu öne sürülüyor. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgilere göre polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı. S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CİNAYETİ DEFTERİNE ÇİZMİŞ

Adının Semih Ç olduğu öğrenilen şahsın evinden karakalem çizimler ortaya çıktı. Kafası ve bedeni birbirinden ayrılmış kadın figürleri resmedilmiş defterler bulundu.