Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Listede dikkat çeken iki şehir! Vatandaşa en çok domuz eti onlar yedirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını hiçe sayan işletme ve markaları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Son listede "dana eti" etiketiyle domuz eti satan 7 işletme tespit edildi. En fazla domuz eti satışı yapılan iller ise Bursa ve Konya oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Listede dikkat çeken iki şehir! Vatandaşa en çok domuz eti onlar yedirdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:10

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Listelerde, özellikle et ürünlerindeki hileler dikkat çekiyor.

Listede dikkat çeken iki şehir! Vatandaşa en çok domuz eti onlar yedirdi

Denetimler sonucunda bazı işletmelerin etiketlerde "dana eti" ifadesini kullanarak tüketicilere domuz eti sattığı tespit edildi. Üstelik bu hilelerin bazı tanınmış markalar tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Halk sağlığını hiçe sayan bu uygulamalar, büyük tepki toplarken denetimlerin daha da sıklaştırılması çağrıları yükseliyor.

7 İŞLETMEDE DOMUZ ETİ SATIŞI TESPİT EDİLDİ

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığıyla yayımlanan listeye göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 farklı işletmede domuz eti satışı tespit edildi. Bu işletmelerin dağılımına bakıldığında:

Bursa : 2 işletme
Konya : 2 işletme
Antalya, Muğla ve Balıkesir: Her birinde 1'er işletme
Bu verilere göre Bursa ve Konya, domuz eti satılan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Listede dikkat çeken iki şehir! Vatandaşa en çok domuz eti onlar yedirdi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bal diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık hileli ürünleri ifşa etti: Listede ünlü markalar da var
Bakanlık hileli gıda ürünlerini ifşa etti: Baklavadan çekirdek çıktı
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#dana eti
#gıda güvenliği
#domuz eti
#Etiket Hilesi
#Sağlıklı Gıda
#İfşa
#Listelenen Işletmeler
#Unlu Markalar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.