29 Nisan 2024 00:39 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 00:51
Son dakika! Burdur'da 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD Burdur'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Burdur'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssü Çavdır olarak açıklandı. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Korkutan deprem 00.33'te kaydedildi.
Depremler peş peşe geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr