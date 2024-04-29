Son dakika! Burdur'da 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem

29 Nisan 2024 00:39 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 00:51

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Burdur'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssü Çavdır olarak açıklandı. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Korkutan deprem 00.33'te kaydedildi.

Depremler peş peşe geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...