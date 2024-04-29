Son dakika! Malatya'da 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem!

29 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 00:41

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Kadıibrahim olan deprem, yöre sakinlerini korkuttu. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

5 kilometre derinlikte kaydedilen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. Depremin 00.14'te olduğu paylaşıldı. Malatya, saat 06.53 sıralarında 3,7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.8 olarak paylaştı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...