Son dakika! Malatya'da 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem!
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Deprem bölgesi Malatya sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Kadıibrahim olan deprem, yöre sakinlerini korkuttu. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
5 kilometre derinlikte kaydedilen depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi. Depremin 00.14'te olduğu paylaşıldı. Malatya, saat 06.53 sıralarında 3,7 büyüklüğünde bir depremle daha sarsılmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.8 olarak paylaştı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.