Üniversitede istemediği bölümü kazanan kızın dramı! Gözyaşlarına boğuldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:54
YKS maratonu sonrası tercih sonuçları açıklandı, adaylar hayallerine ulaşıp ulaşamadıklarını öğreniyor. Ancak onlardan biri var ki sosyal medyanın gündemine düştü. Dişçilik bölümü isteyen ancak tutmaz diye ailesinin zoruyla ilk sıraya mühendislik bölümü yazan genç kız kazandığını görünce hayatının şokunu yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden kız ailesini suçlayarak ağlama krizi geçirdi.
Uzmanlara göre, puanı istediği bölüme yetmediği için ya da aile baskısıyla istemediği bölümde okumak zorunda olan gençlerin, bağışıklık sistemi zayıfladığı için hem psikolojik, hem de fiziksel sorunları artıyor. Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Bazı öğrenciler istedikleri bölüm ve okulu kazanırken, bir genç kızın videosu sosyal medyada gündeme oturdu.
AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ
Üniversitede birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi.
'ZORLA YAZDIRDINIZ' DİYEREK İSYAN ETTİ
Dişçilik isteyen genç kız ailesini suçlayarak, "Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız." hüngür hüngür ağladı.
Kaynak: tgrthaber.com