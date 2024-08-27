Üniversitede istemediği bölümü kazanan kızın dramı! Gözyaşlarına boğuldu

27 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:54

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

YKS 2024 tercihlerinde depremzede kontenjanı devam ediyor! 19 bin 728 kişi için üniversiteler ve bölümler belirlendi

Uzmanlara göre, puanı istediği bölüme yetmediği için ya da aile baskısıyla istemediği bölümde okumak zorunda olan gençlerin, bağışıklık sistemi zayıfladığı için hem psikolojik, hem de fiziksel sorunları artıyor. Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Bazı öğrenciler istedikleri bölüm ve okulu kazanırken, bir genç kızın videosu sosyal medyada gündeme oturdu.

AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Üniversitede birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi.

'ZORLA YAZDIRDINIZ' DİYEREK İSYAN ETTİ

Dişçilik isteyen genç kız ailesini suçlayarak, "Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız." hüngür hüngür ağladı.