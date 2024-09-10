Acarkent’te sanat rüzgarı! Ressam Seval Özcan "sürpriz" yapacak

10 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:34

Acarlar Şirketler Topluluğu bünyesinde açılacak olan Futy Art Gallery, ilk sergisinde Ressam ve Akademisyen Seval Özcan’ı ağırlayacak. "Surprise Me / Şaşırt Beni" isimli sergi, 13 Eylül Cuma günü özel bir açılış ile sanatseverlerle buluşacak. Galeri yıl boyunca birçok benzer sanat etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Ressam ve Akademisyen Dr. Seval Özcan’ın “Surprise Me / Şaşırt Beni” adlı solo resim sergisinin VIP ön gösterimi 13 Eylül’de İstanbul Acarkent Futy Art Gallery’de gerçekleştirilecek. Saat 17:30’da başlayacak etkinliğin ardından sergi 14 Eylül- 03 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE YIKILMAZ BİR KÖPRÜ KURAN” RESSAM: SEVAL ÖZCAN

Ressam Seval Özcan, sergiye ve resim sanatına bakışına ilişkin yaptığı basın açıklamasında günlük hayatın koşuşturmacasına ve rutinine dikkat çekerek “Günümüzde her şey, insanların koşuşturmaca dolu yoğun yaşamları içinde fark edilmeden hızlıca akıp gidiyor. ‘Şeker Portakalı’ kitabında hiçbir şeyin bizi şaşırtmadığı andan bahsedilirdi; böylesi anların fazlaca olduğu bir dönemdeyiz. Hayat, böylesi hızlı bir akış içinde yaşadığımız yolculuklarla dolu. Her yolculuk da geçmişten başlamakta. Ben de kendi sanat yolculuğuma geçmişten, çocukluk hatıralarımda yer alan motiflerden, eşsiz doğal boyaların içinden gelerek başladım. Eserlerim aracılığıyla geçmişten geleceğe yıkılması zor bir köprü kurmayı hedefliyorum” dedi.

YURT DIŞINDA DA SERGİLEYECEK

Herkesin görmeye, fark etmeye ve şaşırmaya ihtiyacı olduğunu bunun için de ilk solo sergisine “Surprise me/Şaşırt beni” adını verdiğini ifade eden Özcan, “Bu sergiyi farklı seriler halinde çeşitli ülkelerde izleyicilerle buluşturmayı hedefliyorum. Hepimizin sanat ve renklerin aracılığıyla şaşıracağımız bir sergi olacağına inanıyorum. Sizleri, hayata bir de benim kaleydeskopumdan bakmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Futy Art Gallery’den yapılan açıklamada benzer sanat etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.