Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri övmüştü! Ezgi Yıldız Özgür Özel'in otobüsünde

2015'te DHKP-C terör örgütü tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz suikastine ilişkin skandal paylaşımlar yapan ve hüküm giyen Ezgi Yıldız, Özgür Özel’in Saraçhane’deki mitinginde, İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte aynı otobüsün üzerinde yer aldı. Sekreter olarak girdiği hapishaneden çıkar çıkmaz CHP'li Milletvekili Gökhan Günaydın'ın danışmanı olarak yeniden işe başlayan Yıldız'ın mitingde yer alması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamalarından tutuklanmasının ardından protestolar sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası Saraçhane'de bir araya gelen eylemciler, zaman zaman taşkınlık çıkararak polise saldırırken dikkat çeken bir görüntü kameralara takıldı.

YARGILANIP HÜKÜM GİYMİŞTİ

2015 yılında terör örgütü DHKP-C militanları tarafından kahpece şehit edilen Savcı Selim Kiraz suikastına yönelik olarak skandal tweet'ler paylaşan ve bu paylaşımlarından dolayı yargılanarak hüküm giyen Ezgi Yıldız'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşam Saraçhane’de gerçekleştirdiği konuşmada, İmamoğlu Ailesi ile birlikte aynı otobüsün üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

SKANDAL PAYLAŞIMI HAFIZALARDA

DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız isimli şahsın, terör saldırısıyla şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında yaptığı skandal paylaşım ortaya çıkmıştı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilmişti.

Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınan savcı Kiraz, saatler süren rehine krizinin ardından düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybetmişti.

CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olduğu belirlenen Ezgi Yıldız, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında sağlanır." ifadelerini kullanmıştı.

İBB İŞTEN KOVDUĞUNU DUYURMUŞTU

Skandalın patlak vermesi sonrası İBB'den yapılan açıklamada, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." denilmişti.

TAHLİYE SONRASI DANIŞMAN OLMUŞTU

Ezgi Yıldız, 51 gün tutuklu kaldıktan sonra hapisten çıkmıştı. Hapisten çıktıktan hemen sonra CHP Milletvekili Gökhan Günaydın’ın danışmanı olmuştu.

İBB'nin 2023'ün Mart ayında işten çıkardığı Ezgi Yıldız'ın, 4 ay sonra CHP'li Gökhan Günaydın'a tahsis edilen aracı kullandığı ortaya çıktı.