03 May 2024 07:45 - Güncelleme : 03 May 2024 07:49
Bakan Koca duyurdu! 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek kura için tercih başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."
Kaynak: TGRT Haber