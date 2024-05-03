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03 May 2024 07:45 - Güncelleme : 03 May 2024 07:49

Bakan Koca duyurdu! 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek kura için tercih başvurularının alınmaya başlandığını duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Bakan Koca duyurdu! 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: TGRT Haber
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