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Gazeteci Tahir Kum TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi: Attığınız mesaj gerçek değil mi?
25-11-2024 00:25
| Güncelleme: 25-11-2024 00:27
TGRT Haber yorumcusu ve gazeteci Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa kararı aldığını iddia etti. Haberlerin ardından Hacıosmanoğlu TFF üzerinden bir metin yayımlayarak istifa haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Yaşananlar üzerine TGRT Haber Stüdyoda Futbol programında konuşan Kum, "İstifa haberlerini yalanlayan Hacıosmanoğlu attığınız mesaj gerçek değil mi? TFF Salı günü olağanüstü toplanacak." diyerek seslendi.