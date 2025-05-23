3D yazıcıyla dünyanın en yüksek binasını yaptılar

İsviçre'de sadece 11 kişinin yaşadığı Mulegns köyünde, ETH Zürih ve Fundaziun Origen iş birliğiyle 3D yazıcı ile 30 metre yüksekliğinde "Tor Alva" (Beyaz Kule) adlı bir yapı inşa edildi. 3D yazıcıyla yapılmış dünyanın en yüksek binası ünvanına sahip olan yapı, mimarisiyle süslü bir pastayı andırıyor.