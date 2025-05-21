Google AI Mode ile sanal deneme başladı! "Bu kıyafet bana yakışır mı?" sorusu tarih oluyor

Google, I/O 2025 Geliştirici Konferansı kapsamında önemli yapay zeka duyuruları gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de Google'ın yeni AI Mode (Yapay Zeka Modu) özelliğine eklenen "sanal kıyafet deneme" işlevi oldu.

Kullanıcıların internetten kıyafet alışverişi yaparken ürünleri kendi üzerlerinde görmelerini sağlayan yapay zeka destekli bir araç olan sanal deneme özelliği şu şekilde çalışıyor:

Diyelim ki internetten bir gömlek beğendiniz ama size yakışıp yakışmayacağından emin değilsiniz. Sanal deneme aracına bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Google'ın yapay zekası, o gömleğin sizin üzerinizde nasıl duracağını gösteren bir görsel oluşturuyor. Böylece satın almadan önce daha iyi bir fikir edinebiliyorsunuz.

Şu an itibarıyla yalnızca ABD'deki kullanıcılar sanal olarak kıyafet deneyebiliyor. Özelliğin ilerleyen günlerde Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıma açılması bekleniyor.