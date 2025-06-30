10 milyon liralık lüks araç alev alev yandı! Sahibi böyle izledi

İstanbul Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yaklaşık 10 milyon lira değerindeki lüks marka otomobil, yeşil alana savruldu. Kaza yapan sürücü araçtan çıktıktan kısa süre sonra lüks otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Araçta büyük çapta hasar meydana oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.