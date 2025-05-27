Bağcılar’da gündüz vakti silahlı gasp: 4 milyon bulunan çantayı çaldılar
Bağcılar’da bankaya 6 milyon TL yatırmak üzere yola çıkan iki kişi, maskeli şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saat 15.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2442. Sokak üzerindeki olayda havaya ateş açarak yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gasp sonrası harekete geçen polis, olaya karışan 4 şüpheliden Cemal K., Mehmet Ali S. ve Ferhat B. paralarla birlikte kısa sürede yakalandı. Diğer şahsın yakalanması için yakalanma çalışmaları sürüyor. Yaşanan gasp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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