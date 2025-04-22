Camı kırıp kaçtılar: İETT sürücüsüne trafikte saldırı anı kamerada

İstanbul Arnavutköy’de trafikte çıkan tartışma, İETT otobüsünde gerilim dolu anlara yol açtı. Hadımköy-Haramidere hattında sefer yapan bir İETT otobüsü, sürücüsüyle tartışmaya giren iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Otobüsün ön kapı camı kırılırken, o anlar araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİLDEN İNİP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Trafikte ilerleyen otobüsün arkasındaki otomobilden inen iki kişi, aracın yanına gelerek sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlardan biri otobüsün ön camına sert bir şekilde vurarak camı parçaladı.

Olay anına ait görüntülerde, otobüs sürücüsünün araçta kamera bulunduğunu ve polisi arayacağını söylediği, yolcuların ise saldırganlara tepki gösterdiği görülüyor. Saldırganların daha sonra çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı anlar da kayıt altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganların kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.