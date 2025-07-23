Çöpleri yakmak isterken kendini de yaktı

Bolu'da Doğancı köyündeki dere kenarında ismi öğrenilemeyen bir kişi, çöp konteynerine sığmadığı için dere kenarındaki kuru otların arasına bırakılmış çöpleri ateşe verdi. Ancak sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede kontrolden çıkarak kuru otları sıçradı. Geniş bir alana yayılan yangına müdahale eden vatandaşın saçını ve yüzünü alevler hafif şekilde yanıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşların şikayetçi olması üzerine çöpleri ateşe veren vatandaş hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.