Mide ameliyatı sonrası hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz, 26 yaşındaydı

26 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:32

Fatsa'da meydana gelen acı olay sonrasında mide ameliyatı olan Neslihan gündeme gelirken kaç yaşında, kimdir merak edilmişti.

Kilo vermek amacıyla mide küçültme operasyonu olan isim, hayatını kaybederken doktoru ile olan diyalogları da ortaya çıkarken hangi hastane olduğu da gündem olmuştu.

MİDE AMELİYATI OLAN NESLİHAN 26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ordu Fatsa'da kilo vermek için özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçiren Neslihan Yılmaz, ameliyatın ardından rahatsızlanarak 2 defa daha operasyon geçirdi.

Yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon sonrasında hayatını kaybederken ailesi, doktordan şikayetçi oldu.

Neslihan Yılmaz, Ankara'da çağrı merkezinde çalışırken 107 kilo olmasından dolayı ameliyat olmak istedi.

Ordu'da özel bir hastanede geçirdiği operasyonun ardından 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat ameliyatlara girdi ve 21 Haziran'da vefat etti.

NESLİHAN YILMAZ, ORDU'DA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

21 Haziran'da vefat eden 26 yaşındaki Neslihan ile doktoru arasındaki görüşme ortaya çıktı. Opr. Dr. Erkan Aksoy ile ilk ameliyat sonrasında konuşmaları sosyal medya hesabında yer alırken 'Ankara'dan gelen Neslihan hanım mutluluk ameliyatı 1. gününde iş başında' notu eklenmişti.

Yılmaz ise iyi olduğunu söylerken doktoru “Bugün bu sıvıları tüketebilirsin. Süt, komposto, çorba, ayran ve su tüketebilirsin. Bugün sabah alınan kan sonuçlarımız çok iyi. Tansiyon ve nabzımız iyi, şeker hastalığımız vardı, o da iyiye gidiyor şuan. Kolesterolümüz çok yüksekti, inşallah o da düşecek” dedi.