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Atmosfere giren asteroid gökyüzünü aydınlattı! Kısa süreli panik yaşandı

04-12-2024 10:54 | Güncelleme: 04-12-2024 10:56
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da asteroid kısa süreli paniğe neden oldu. Olekminsk kasabasında atmosferde yanan asteroid gökyüzünü aydınlattı. Asteroidin atmosfere yaklaştığı sırada Yakutistan'da alarma geçilirken, gök taşının herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), atmosfere girmesinden yaklaşık 12 saat önce tespit edilen asteroidin 70 santimetre çapında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

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