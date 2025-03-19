İnsan güllesi gösterisinde korkutucu anlar! Deneyimli dublör yere çakıldı

Deneyimli bir dublör, dünyaca ünlü insan güllesi gösterisinin şaşkın bir kalabalığın önünde ters gitmesine neden olan rüzgarın etkisiyle ağır yaralandıktan sonra iyileşme yolunda ilerliyor.

Roketçi Valencia olarak bilinen Chachi Valencia, ABD'nin California eyaletine bağlı Indio ilçesinde 2 Mart'ta düzenlenen Riverside County Fuarı ve Ulusal Hurma Festivali'nde insan güllesi gösterisini gerçekleştirirken rüzgarın etkisiyle rotasından çıktı.

Valencia güvenlik ağındaki tam iniş noktasını kaçırdı, havaya geri sıçradı ve altındaki betona çakıldı.

"GÜN BE GÜN İYİLEŞİYORUM"

Valencia, Pazartesi günü yayımladığı bir güncellemede, alçıdaki kolunun köpeğinin yanında dinlenirken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte, “Sadık yavrum yanımdayken gün be gün iyileşiyorum” ifadelerine yer verdi.

Bir Festival katılımcısı tarafından çekilen korkutucu gösterinin videosunda sarı bir tulum giymiş olan Valencia'nın devasa bir topun içinden ateşlendiği görülüyor.

Ancak havada uçarken esen bir rüzgar onu rotasından çıkardı ve direkler üzerinde havada asılı duran dar bir güvenlik ağına doğru itti.

Dublör ağın yan tarafına düştü ve bu da onu tekrar havaya fırlattı. Ağın dışına çıkan Valencia beton zemine çakıldı.

