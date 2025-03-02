Dilan - Engin Polat çifti sağlık kontrolünde! Uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990’da İstanbul’da doğdu. Kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başladı. Ardından 2017’de ablasıyla birlikte ilk güzellik merkezini açarak sektörde isim yaptı. Engin Polat ile evli olan Dilan Polat’ın Nilda ve Milan Efe adında iki çocuğu var. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Dilan - Engin Polat çifti, lüks yaşantılarının yanı sıra haklarındaki davalarla son dönemde gündeme geldi. Polat çifti hakıknda daha önce vergi kaçırma, kara para aklama, tehdit, şantaj gibi suçlamalarla dava açılmıştı. Çift son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasıyla karşı karşıya.