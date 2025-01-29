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Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı anlattı: Beni dinlemediler!

29-01-2025 19:59 | Güncelleme: 29-01-2025 20:20
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında, misafirleri kurtarmaya çalışan kişi yaşadıklarını anlattı. Bölgedeki başka bir otelin mutfağında çalışan Erman Acar (42), olay gecesi saat 02.00 sıralarında otel lojmanının kantinine geçtiklerini, burada çay içtikleri sırada saat 02.40 gibi bir arkadaşının gelerek "Grand Kartal Otel yanıyor." dediğini, ilk etapta küçük çaplı yangın olarak düşündüklerini söyledi. Acar, resepsiyon bölümünden ve camdan atlayanlardan 4 kişiyi kurtarabildiklerini böyle anlattı…

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