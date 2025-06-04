Korkunç görüntüler: Ağzında sigarayla açtığı tanker kapağı böyle patladı

Gaziantep’te Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ayçiçek yağı fabrikasında büyük patlama meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Bekir A. İsimli işçi kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı.



AĞZINDA SİGARA VARDI

Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

METRELERCE SAVRULDU, AĞIR YARALANDI

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.