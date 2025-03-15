Şinasi Yurtsever'in cenazesinde kahreden anlar! Annesi ünlü oyuncunun ellerini tutarak gözyaşlarına boğuldu

Avrupa Yakası, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi birçok yapımda rol alan Şinasi Yurtsever'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sanat ve siyaset dünyasının akın ettiği törende duygusal anlar yaşandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Yurtsever'in cenazesinde annesi Güler Yurtsever, Onur Buldu’nun ellerini tutarak gözyaşlarını döktü. Usta oyuncunun annesi ayakta durmakta güçlük çekti.