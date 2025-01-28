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Bakanlıktan uyarı: Çocuklarınızın internet kullanımına dikkat!

28-01-2025 22:14 | Güncelleme: 28-01-2025 22:17
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların internette güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri için önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, ebeveynlerin güvenli internet ayarları, filtreleme seçenekleri ve ekran süresi kısıtlamaları gibi araçları kullanarak çocuklarını korumalarını tavsiye etti. Bakanlık, ebeveynlerin çocuklarının dijital okuryazarlığını artırmaları ve güvenli internet alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı…

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