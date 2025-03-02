Rusya'nın Progress MS-30 uzay aracı, ISS'e kilitlendi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), cuma günü Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Progress MS-30 kargo uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde kenetlendiğini duyurdu.

KARGO ARACININ İÇİNDE NELER VAR?

Toplam 2.599 kilogram ağırlığında yük taşıyan Progress MS-30'un içinde, 1.179 kilogramlık ekipman, kıyafet ve gıda malzemelerinin yanı sıra sağlık ve hijyen ürünleri bulunuyor.

İstasyonun yakıt ihtiyacı için de 950 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve atmosferin yenilenmesi amacıyla 50 kilogram azot da kargo içeriğinde yer aldığı öğrenildi.