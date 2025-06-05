Karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyonet böyle çarptı

Hatay’da İskenderun Barbaros Mahallesi yeni postane mevkisinde kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan adam, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"ARAÇ SÜRATLİYDİ VE YAYA DİKKATSİZDİ"

Kaza anını anlatan Beşir Gümüş, "Bu ne ilk ve son. Bir çözüm bulunmadığı sürece bu kazaların devamı gelecek. 15 yıldır biz bu kadar kaza görmedik. Karşıdan karşıya geçerken aynı geçenki kazanın aynısı tekrar yaşandı. Araç süratliydi ve yaya tekrar dikkatsizdi. Adam yaralandı" dedi.