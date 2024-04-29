Hudutsuz Sevda Levent karakterini oynayan Özgür Emre Yıldırım 30. bölümün ardından diziden ayrılıyor

29 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:01

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı yönetmen Murat Öztürk tarafından çekilen Hudutsuz Sevda dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Dizide Levent karakterini oynayan Özgür Emre Yıldırım'ın ayrılacağı yönünde iddialar bulunuyor.

Bu iddiaların ardından izleyiciler tarafından Özgür Emre Yıldırım'ın diziden ne zaman ve neden ayrılacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgür Emre Yıldırım, 2 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 30. bölümün ardından diziden ayrılacak.

Ünlü oyuncunun neden diziden ayrıldığı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Özgür Emre Yıldırım 26 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Bakırköy Lisesi'nden mezun olan ünlü oyuncu 2006 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Akşam Okulundan mezun olmuştur.

Özel Marmara Akademisini de bitiren ünlü isim Ölümlü Dünya, Arif v 216, Ölümlü Dünya 2, Sıcak Kafa, Karadayı gibi yapımlarda rol almıştır.