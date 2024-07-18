18 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:22

Sabiha Gökçen Uçak Kazası gibi olaylardaki başarıları nedeniyle iki başarı belgesi verilen Kenan Ahmet Türkdoğan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yapıyor.

KENAN AHMET TÜRKDOĞAN KİMDİR?

1978 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Kenan Ahmet Türkdoğan, ortaöğrenimini İstanbul Kartal İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Üniversite hayatına 1997 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan Türkdoğan, uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalında tamamladı.

2013 yılında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Acil Servisinde yardımcı doçent olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’ne doçent olarak atandı.

2 yıl sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi SUAM Bağcılar Hastanesine atanan Türkdoğan, aynı yıl Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığını yürüttü.

İstanbul Sağlık Afet Planı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon ve ambulans sayısının artırılması dahil birçok projede yer alan Kenan Ahmet Türkdoğan’ın 116 akademik çalışması bulunuyor.

Kartal bina çökmesi ve Sabiha Gökçen uçak kazası gibi olaylardaki başarıları nedeniyle iki başarı belgesi verilen Türkdoğan, 2024 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne atandı.

KENAN AHMET TÜRKDOĞAN NERELİ?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kenan Ahmet Türkdoğan aslen Orduludur.