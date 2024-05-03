Threads tekrar Türkiye'de ne zaman açılacak bilinmiyor

03 May 2024 22:49 - Güncelleme : 03 May 2024 22:52

Rekabet Kurumu'nun Meta hakkında aldığı geçici tedbir kararı kapsamında, Threads'in Türkiye'de geçici olarak kapatılacağı açıklanmıştı.

Platformun Türkiye'deki tekrar açılma süreci ve tarihi hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Threads'in Türkiye'deki yeniden açılma süreci, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.

Ancak, şu an için platformun Türkiye'de ne zaman tekrar hizmete gireceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Henüz Rekabet Kurumu'nun soruşturması devam ettiği için Threads'in Türkiye'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Kullanıcılar, platformun yeniden hizmete girmesiyle ilgili gelecek açıklamaları beklemeye devam ediyor.