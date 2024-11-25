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DHL uçağının evin üzerine düşme anı kamerada! Ortalık gündüze döndü

25-11-2024 13:33 | Güncelleme: 25-11-2024 13:41
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Suat Vilgen

Swiftair'e ait 737-400 tipi kargo uçağı, Litvanya'nın Vilnius Uluslararası Havalimanı'na yaklaşırken düştü. Pilotlardan biri ile uçağın düştüğü böledeki bir kişi hayatını kaybederken. İkinci pilotun yanı sıra mürettebatta bulunan diğer iki kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. DHL'in yüklenicisi Swiftair tarafından işletilen uçak, Almanya'nın Leipzig kentinden Litvanya'ya uçuyordu.Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunska, uçağı "şans eseri" evi ıskalayarak evin bahçesine çakıldığını belireterek, "Evdeki 12 sakinin hepsi güvende ve tahliye edildi" dedi. Bu arada uçağın düşüş anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

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