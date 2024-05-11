Son dakika! Azerbaycan'da korkutan deprem

11 May 2024 17:03 - Güncelleme : 11 May 2024 17:19

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

AFAD tarafından alınan verilere göre merkez üssü Azerbaycan'ın Celilabad şehri olan ve saat 16.21 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...