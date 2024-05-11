Son dakika! Azerbaycan'da korkutan deprem
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
11 May 2024 17:03 - Güncelleme : 11 May 2024 17:19
Son dakika... Afad'dan alınan bilgilere göre; Azerbaycan'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
AFAD tarafından alınan verilere göre merkez üssü Azerbaycan'ın Celilabad şehri olan ve saat 16.21 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com