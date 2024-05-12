Son dakika deprem! Meksika'da korkutan deprem

12 May 2024 15:34 - Güncelleme : 12 May 2024 15:39

Merkez üssü Tapachula'nın yaklaşık 41 km (25 mil) güney-güneydoğusundaydı. Sarsıntı yaklaşık 10 km (6 mil) derinlikte meydana geldi ve hafif ila orta şiddette sarsıntı muhtemelen güney Chiapas Eyaleti ve Batı Guatemala'da hissedildi.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar veya can kaybı yaşanmadı. Yetkililer tarafından özellikle uzak bölgelerde kapsamlı hasar değerlendirmesi yapması birkaç saat sürebileceği belirtildi. Önümüzdeki günlerde artçı sarsıntılar yaşanabilir. Olay herhangi bir tsunami uyarısına yol açmadı.

Yetkililer, hasarı kontrol etmek için sarsıntı bölgesindeki ulaşım altyapısını geçici olarak kapatılabileceğini söyledi. Ulaşımın kapanışı sırasında küçük kesintilerin meydana gelebileceğini belirten yetkililer, herhangi bir hasar bulunmazsa hizmetin hızlı bir şekilde süreceğini açıkladılar.

Özellikle depremin merkez üssüne yakın yerlerde elektrik kesintileri yaşanılabileceği belirtildi.

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