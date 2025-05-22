Bu bahane pes dedirtti! 'Toz atmasın' diye plakayı sakladı, polis affetmedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekipleri tarafından araç plakalarını kasıtlı olarak kask, kilit ve çamurla kapatan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. 5-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde, 1980 araç ve sürücü incelendi.

"ARAÇLARA TOZ ATMASIN DİYE KAPATTIM"

Kontrollerde aracın plakasını çamur, kask ve kilit başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan sürücülere ceza yağdı. Araç sürücülerine plakanın farklı okunması veya okunmamasını sağlamak suçundan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı.

Araç sürücülerinin sözleri ise şaşırttı. Bir kamyon sürücüsünün "Araçlara toz atmasın" diyerek plakayı kapatmasını savunması dikkat çekti.