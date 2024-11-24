Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı

HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı

24-11-2024 09:19 | Güncelleme: 24-11-2024 09:25
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Suat Vilgen

Bir trafik magandası Kocaeli'nin Gebze ilçesi yakınlarında hayatını ve başkalarının hayatını hiçe sayarak yüksek süratte otoyol HGS gişelerinden geçti. Normalde hızın 30 kilometreye düşürülmesi gereken dar gişeden kayda alınan görüntülere göre 205 kilometre hızla geçen şahıs, yaptığı marifetmiş gibi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsa sosyal medyada tepki yağdı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Putin'in videosu herkesi şoke etti: 7 dakikalık videoda parmaklarını 1 milim bile oynatmadı - DÜNYADÜNYA
Putin'in videosu herkesi şoke etti: 7 dakikalık videoda parmaklarını 1 milim bile oynatmadı
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı - GÜNDEMGÜNDEM
HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada
Mahsur kalan vatandaşlar araçta sıkılınca hep birlikte halay çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Mahsur kalan vatandaşlar araçta sıkılınca hep birlikte halay çekti
İstanbul'da sürücülerin kar imtihanı: Kuyruk ilerledi - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da sürücülerin kar imtihanı: Kuyruk ilerledi
Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler
Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı! - GÜNDEMGÜNDEM
Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı!
Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü! - YAŞAMYAŞAM
Yurttan kar manzaraları: Birçok il beyaza büründü!
Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti
Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın manevrasıyla faciadan döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın manevrasıyla faciadan döndü
Ucuz kıyafet kapma izdihamı! Birbirlerini ezdiler: 'Kavga etmeye değer' - GÜNDEMGÜNDEM
Ucuz kıyafet kapma izdihamı! Birbirlerini ezdiler: 'Kavga etmeye değer'
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti
İnanılmaz olay! Kamyonet ve minibüs evin salonuna daldı - GÜNDEMGÜNDEM
İnanılmaz olay! Kamyonet ve minibüs evin salonuna daldı
10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki... - YAŞAMYAŞAM
10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki...
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Tartıştığı sürücünün üzerinde süpürge kırdı! O anlar kamerada
Mahsur kalan vatandaşlar araçta sıkılınca hep birlikte halay çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Mahsur kalan vatandaşlar araçta sıkılınca hep birlikte halay çekti
İstanbul'da sürücülerin kar imtihanı: Kuyruk ilerledi - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da sürücülerin kar imtihanı: Kuyruk ilerledi
Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara yılın ilk karına kavuştu: Kartpostallık görüntüler
Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı! - GÜNDEMGÜNDEM
Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı!
Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da hayat durdu! Kar yağışı kenti felç etti
Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın manevrasıyla faciadan döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Boğaz'da korku dolu anlar! Kaptanın manevrasıyla faciadan döndü