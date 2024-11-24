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HGS gişesinden 205 km hızla geçti! Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştı
24-11-2024 09:19
| Güncelleme: 24-11-2024 09:25
Bir trafik magandası Kocaeli'nin Gebze ilçesi yakınlarında hayatını ve başkalarının hayatını hiçe sayarak yüksek süratte otoyol HGS gişelerinden geçti.
Normalde hızın 30 kilometreye düşürülmesi gereken dar gişeden kayda alınan görüntülere göre 205 kilometre hızla geçen şahıs, yaptığı marifetmiş gibi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsa sosyal medyada tepki yağdı