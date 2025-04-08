İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününün mesai bitiminde trafik adeta kilitlendi. Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde de yoğunluk oluştu. Pendik'ten Tuzla'ya kadar trafik çift yönlü ağır ilerledi. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görüldü. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerledi. Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında da trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nda Haramidere ile Beylikdüzü arasında ise Edirne yönünde trafiğin ağır seyrettiği görüldü. Avcılar ile Küçükçekmece arasında da Ankara istikametinde yoğunluk gözlendi.