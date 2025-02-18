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Mansur Yavaş cephesinden Özgür Özel'in 'İmamoğlu' sözlerine tepki!

CHP’de ön seçim tartışmaları derinleşirken, Genel Başkan Özgür Özel partisinin TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, seçim sürecine yönelik iddialar hakkında, "Darbe ittifakı, bugünkü cumhurbaşkanına değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Özel’in bu sözleri, kulislerde CHP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan görüş ayrılıklarını yeniden gündeme getirdi.

Gazeteci Nuray Başaran'ın TGRT Haber'deki Taksim Meydanı'nda aktardığı bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cephesinde de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir ekip oluşturulduğu ifade edildi. Yavaş’a yakın kaynaklar, Özel’in sözlerinin "Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etme" çabası olarak görüldüğünü ve bu duruma itiraz edildiğini ifade etti.

'YAVAŞ CEPHESİ ÖN SEÇİME TİYATRO DİYOR'

Yavaş cephesi, CHP’de düzenlenmesi planlanan ön seçim sürecini "tiyatro" olarak nitelendirirken, bu süreçte taraf olmak istemediklerini belirtti. "Mansur Yavaş’ı bu tiyatroya çekmeye çalışıyorlardı, biz bu tiyatroya gelmedik" ifadeleriyle, parti içinde yaşanan tartışmalara mesafeli durduklarını vurguladılar.

Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.

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