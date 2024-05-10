Son dakika! Ege'de korkutan deprem

10 May 2024 21:10 - Güncelleme : 10 May 2024 21:18

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ege Denizinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, 11 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...