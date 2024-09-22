Dilan Polat kıymanın fiyatını görünce şaşkınlık yaşadı! 'Çok değişmiş her şey' 

22 Eylül 2024 21:41 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:46

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla yargılanan ve 10 aylık hapis süreci sonrası tahliye edilen Dilan Polat mutfağa girdi. Polat, tezgahtaki kıymanın fiyatını görünce şaşkına döndü. Bin 291 TL olan kıyma için Polat, "Çok değişmiş her şey" diye yorumda bulundu.

Kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte tahliye edilen Dilan Polat mutfağa girdi. Instagram'da sık sık takipçilerine içini döken Dilan Polat, yemek yapmak için kıymaya yönelirken fiyatı görünce şakına göndü.

Bir kilo kıyma fiyatının bin 291 TL olduğunu gören Polat, "Kıyma 1291 TL olmamalı, her şey ne kadar değişmiş" dedi. Yanında bulunan yardımcısı da "Bir kıyma gerçekten 1200 TL olabilir mi?" diye sorguladı.

EŞİNDEN ARABA İSTEDİĞİ GÜNLER HATIRLATILDI!

Cezaevine girmeden önce lüks yaşam tarzıyla sık sık gündem olan Dilan Polat'ın, kıyma fiyatına bu denli şaşırması, izleyicilere geçmişteki videolarını ve eşi Engin Polat'tan Ferrari istediği günleri hatırlattı.

KAHVE ANISI GÜNDEM OLMUŞTU

Tahliyesi sonrası cezaevindeki kahve anısını takipçilerine anlatan Dilan Polat konuya ilişkin, "Cezaevindeki kahve çok farklıydı. Türk kahvesi yoktu. Bardağın içine toz döküyorsun, üstüne su döküyorsun, karıştırıyorsun, kahve oluyor" demişti.