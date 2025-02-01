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'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

01-02-2025 21:02 | Güncelleme: 01-02-2025 21:05
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Mutluhan Yıldız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yaşayan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı’nın kendisiyle görüşme isteğini geri çevirmedi. Sakallı ile bir araya gelen Erdoğan, yaşlı kadının elini öperek ona sevgi ve saygısını gösterdi. Erdoğan, duygusal anların yaşandığı buluşmada, "Evladı yok deniyor ama ben buradayım." ifadelerini kullandı. Gülsüm Sakallı ise duygularını, "Meğer ne kadar çok evladım varmış, farkında bile değilmişim. Yıllarca hasretle bekledim ama yalnız hissettim. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Seni çok seviyorum, seninle görüşmek istedim. Allah seni korusun. Eşine selam söyle, gözlerinden öpüyorum" sözleriyle dile getirdi.

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