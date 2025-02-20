ASELSAN'ın yeni nesil füze platformu GÖKTAN'dan kritik test başarısı

ASELSAN'ın kritik projelerinden biri olan GÖKTAN, gerçekleştirilen atışlı testlerde başarılı sonuçlar elde etti. TOLUN mühimmatına roket motoru entegre edilerek karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılırken, gelişmiş komuta kontrol ve atış sistemleriyle görev planlama süreci kusursuz şekilde tamamlandı.

TOLUN MÜHİMMATİ, KENDİ BAŞINA İLERLEYEBİLİYOR

Testlerde en dikkat çeken noktalardan biri, DeltaV roketinden ayrıldıktan sonra açılan kanatlarıyla TOLUN'un uzun menzilli hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşması oldu. GÖKTAN'a entegre edilen TOLUN mühimmatı, belirli bir menzil ve irtifaya ulaştığında platformdan ayrılarak kendi başına ilerleyebiliyor.