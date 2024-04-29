Kara Ağaç Destanı 7 Haziran tarihinde 15. bölümünün ardından sezon finali yapacak

29 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:49

Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Cem Akyoldaş tarafından yönetilen Kara Ağaç Destanı'nın TRT tarafından yeni sezonda devam etmesi kararı alınmıştı.

Dizinin izleyicileri Kara Ağaç Destanı final mi yapıyor, sezon finali ne zaman gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kara Ağaç Destanı 7 Haziran tarihinde yayınlanacak olan 15. bölümünün ardından sezon finali yapacak.

Dizinin 9. bölümünün ardından ise kadroda yer alan oyunculardan 2 tanesinin veda edeceği de ortaya çıktı.

TRT yeni sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacağı için bazı dizilerde final kararı aldı. "Gönül Dağı", " Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", "Mehmet Fetihler Sultanı", "Kara Ağaç Destanı" ve Teşkilat" dizileri yeni sezonda devam edecekken "Bir Sevdadır" ise final yapacak.