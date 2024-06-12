Sevgiliye Kurban Bayramı mesajı 2024! Sevgiliye bayramda gönderilebilecek resimli uzun, kısa, anlamlı ve romantik mesajlar

2024'te Kurban bayramına geri sayım son buldu. Pazarlıklar yapıldı, kurbanlıklar alındı.

Kimi vatandaşlar tatil planlarını turizm bölgeleri için yaparken kimisi memleketlerinde 9 gün Kurban Bayramı tatilini yapacak.

Bu özel günde sevdiklerinizi de unutmayın.

Sevgiliye resimli bayram mesajı ile kurban bayramın Sevgiliye, nişanlıya, sözlüye gönderilebilecek birbirinden farklı ve güzel Kurban Bayramı mesajı yazımızda yer almaktadır. Gönüllerde taht kuracak mesajlarla sevgi dolu bayramlar…

Sevgilim, Kurban Bayramın kutlu olsun! Sana olan sevgim her geçen gün daha da büyüyor.

Bu bayram da mutluluğumuz ve aşkımız hiç bitmesin.

Her Kurban Bayramı, seninle olduğum için daha özel ve anlamlı.

Gözlerin bayram sevinciyle parlasın, kalbin hep sevgiyle dolsun.

Seninle birlikte her bayram, bayramların en güzeli.

Sevgilim, Kurban Bayramı'nın güzellikleriyle dolu olduğu gibi, seninle olan her anım da benim için ayrı bir güzellik. Seninle geçireceğimiz bu bayramda, sevgimizin ve birlikteliğimizin değerini bir kez daha anlamak istiyorum. Seni çok seviyorum, bayramın kutlu olsun.

Kurban Bayramı'nın huzur ve bereket dolu günlerinde, seninle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. İnşallah bu bayram, sevgimiz ve birlikteliğimiz daha da güçlenir. Seni seviyorum, sevgilim. Bayramın kutlu olsun.

Sevgilim, bu Kurban Bayramı'nı seninle birlikte geçirmek benim için çok özel. Seninle olan her anım, hayatımı daha anlamlı kılıyor. Kurban Bayramı'nın getirdiği huzur ve mutluluk seninle daha da güzel. İyi ki varsın, sevgilim. Bayramın kutlu olsun.

Kurban Bayramı'nın coşkusunu seninle paylaşmak benim için en büyük dilek. Bu bayramda, sevgimizin ve birlikteliğimizin daha da pekişeceğine inanıyorum. Seninle her anımda olduğu gibi, bu bayramda da seninle olmak istiyorum. İyi ki varsın, sevgilim. Bayramın kutlu olsun.