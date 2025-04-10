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ABD ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler için bir olumlu adım daha: BAE'de esir takası

ABD ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler için bir olumlu adım daha: BAE'de esir takası

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya ve ABD arasında esir takası gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-Rus çifte vatandaşı 34 yaşındaki Ksenia Karelina'nın serbest bırakıldığı, ABD'ye dönmek üzere uçakta olduğunu duyurdu. Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya tarafından 1 yıldan fazla bir süre haksız yere alıkonuldu ve Başkan Donald Trump onun serbest bırakılmasını sağladı. Başkan Trump tüm Amerikalıların serbest bırakılması için çalışmaya devam edecek.''

Washington yönetimi ise Rus ordusunda kullanılmak üzere ABD yapımı hassas elektronik cihazlarını ihraç ettiği iddiasıyla tutuklanan Alman-Rus çifte vatandaşı Arthur Petrov'u serbest bıraktı.

ABD ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler için bir olumlu adım daha: BAE'de esir takası

BAE'YE TEŞEKKÜR

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Ratcliffe ile üst düzey bir Rus istihbarat yetkilisinin Abu Dabi'de takasla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Ratcliffe gazeteye yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, haksız yere tutuklanan bir ABD'liyi daha Rusya'dan eve getirdi. Bu çabayı desteklemek için yorulmadan çalışan CIA görevlileriyle gurur duyuyorum, BAE hükümetine bu takası mümkün kıldığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

KSENİA KARELİNA

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve 2021 yılında ABD vatandaşlığı da alan balerin Ksenia Karelina, Şubat 2023'te aile ziyareti için geldiği Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Karelina, Ağustos 2024'te çıkarıldığı mahkemede "vatana ihanetten" suçlu bulunarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karelina, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna 51 dolarlık bağış yapmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karelina'nın bağış yaptığı kuruluşun Ukrayna'ya tıbbi destek malzemeleri, ekipman, silah ve mühimmat alınması için para topladığını iddia etmişti.

ABD ve Rusya arasında diplomatik ilişkiler için bir olumlu adım daha: BAE'de esir takası

ARTHUR PETROV

ABD Adalet Bakanlığı ise geçtiğimiz yıl Alman-Rus çifte vatandaşı Petrov'un Rus ordusuyla çalışan üreticiler için Rusya'ya mikroelektronik ihraç etmekle suçlandığını belirtmişti.
ABD ile Rusya, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, aralarında ABD'li gazeteci Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın da bulunduğu 24 esir serbest bırakılmıştı.

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