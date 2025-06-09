Kalkış sırasında uçağın motoru alev aldı! Panik anı kamerada

Yunanistan'ın Naxos kentinde Olympic Air firmasına ait uçağının sağ motorun kalkış sırasında alev aldı. Olay, 7 Haziran Cuma günü öğleden sonra meydana geldi. Yolcular tarafından kayda alınan videoda sağ motordaki yangın görülüyor. Durumu fark eden yolcuların panik ile "Yangın, yangın" diye bağırdığı anlar görüntülere yansıyor. Skai'de yer alan bilgilere göre yangının ardından kaptan pilot, acil dönüş ve tahliye prosedürünü devreye soktu. Uçağın güvenli bir şekilde havalimanına dönmesinin ardından şirket, tahliye edilen 45 yolcunun Atina'ya yolculuğunu tamamlamak üzere başka bir uçak gönderdi.