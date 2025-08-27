Temu ve Shein sonrası harekete geçildi! Vergisiz sipariş dönemi sona eriyor

Çin'in agresif büyüme sağlayan Temu ve Shein'in politikaları sonrası dünyada pek çok ülke vergisiz sınır ticaretine karşı harekete geçmeye başladı. Gümrük muafiyeti sayesinde yurt dışı alışverişinin giderek artmasıyla ülkeler bir bir karar almaya başladı. Avrupa Birliği de 2028 yılına kadar 150 Euro olan alışveriş limitini kaldırmayı planlıyor. Türkiye'nin de bu yönde karar alabileceği ekonomi kulislerinde konuşuluyor.

TÜRKİYE'DE 29 MİLYON KULLANICI



Türkiye'de de Çin kaynaklı e-ticaret platformları pazarda büyük bir pay aldı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de pazarın aylık 300 milyon doları aşan satışlara ulaştığını belirtiyor. Avrupa Birliği'nde Temu 92 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. 130 milyon kullanıcı da Shein'de mevcut. Türkiye'de ise Temu, Temmuz ayı itibarıyla 29 milyon ziyaretçiye ulaştı.

TEMU ALIŞVERİŞ LİMİTİ SIFIRLANABİLİR



Türkiye de halihazırda uygulanan 30 Euro'luk sınırı sıfırlamaya hazırlanıyor. Bu limitin kalkması halinde online siparişler artık sabit verginin haricinde ürürünün türüne göre gümrük vergisi, KDV ve hatta ÖTV'ye tabi olabilir.

