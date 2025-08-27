Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Temu ve Shein sonrası harekete geçildi! Vergisiz sipariş dönemi sona eriyor

Türkiye'de de giderek pazarda büyük payı kapan Temu ve Shein gibi sitelere karşı pek çok ülke önlem almaya başladı. Gümrüksüz alışveriş limitlerinin düşürülmesinin yanı sıra pek çok yaptırım da masada. Türkiye'de de Temu alışveriş limitinin sıfırlanması söz konusu... İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Temu ve Shein sonrası harekete geçildi! Vergisiz sipariş dönemi sona eriyor
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 05:06
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 05:18

Çin'in agresif büyüme sağlayan ve Shein'in politikaları sonrası dünyada pek çok ülke vergisiz sınır ticaretine karşı harekete geçmeye başladı. Gümrük muafiyeti sayesinde yurt dışı alışverişinin giderek artmasıyla ülkeler bir bir karar almaya başladı. de 2028 yılına kadar 150 Euro olan alışveriş limitini kaldırmayı planlıyor. 'nin de bu yönde karar alabileceği ekonomi kulislerinde konuşuluyor.

Temu ve Shein sonrası harekete geçildi! Vergisiz sipariş dönemi sona eriyor

TÜRKİYE'DE 29 MİLYON KULLANICI


Türkiye'de de Çin kaynaklı platformları pazarda büyük bir pay aldı. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de pazarın aylık 300 milyon doları aşan satışlara ulaştığını belirtiyor. Avrupa Birliği'nde Temu 92 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. 130 milyon kullanıcı da Shein'de mevcut. Türkiye'de ise Temu, Temmuz ayı itibarıyla 29 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Temu ve Shein sonrası harekete geçildi! Vergisiz sipariş dönemi sona eriyor

TEMU ALIŞVERİŞ LİMİTİ SIFIRLANABİLİR

Türkiye de halihazırda uygulanan 30 Euro'luk sınırı sıfırlamaya hazırlanıyor. Bu limitin kalkması halinde online siparişler artık sabit verginin haricinde ürürünün türüne göre , KDV ve hatta ÖTV'ye tabi olabilir.

Temu ve Shein sonrası harekete geçildi! Vergisiz sipariş dönemi sona eriyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Et fiyatlarına zam mı gelecek? Bakanlık o iddialara cevap verdi
ETİKETLER
#Türkiye
#avrupa birliği
#e-ticaret
#gümrük vergisi
#Temu
#Shein
#Vergisiz Sınır Ticaret
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.