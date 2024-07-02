Avusturya-Türkiye canlı anlatım!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 22:08 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 22:10
EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli takımımız Avusturya ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'ya karşı oynuyor.
CANLI ANLATIM | Avusturya 0-1 Türkiye
1' Merih Demiral
1' Maç başladı.
1' Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde kaldı. Merih Demiral çizgi önünde topu kaleye vurdu ve golü attı.
5' Avusturya'nın köşe vuruşunda top boşta kaldı. Merih Demiral son anda Baumgartner'in vurmasını engelledi.
Kaynak: tgrthaber.com