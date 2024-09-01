Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 21:40 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:48
Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj
1' Maç başladı
Kaynak: tgrthaber.com