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Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 21:40 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:48
Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Detaylar tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj

1' Maç başladı

 

Kaynak: tgrthaber.com
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