Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

17 Eylül 2024 19:50 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:47

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray erteleme maçına çıkıyor. Detayları tgrthaber.com'da takip edebilirsiniz...

Galatasaray​, Young Boys​ ile Şampiyonlar Ligi​ play-off​ turu rövanş maçı için ertelenen Gaziantep FK​ maçı için sahaya çıkıyor.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro.

1' Maç başladı

4' Galatasaray bir kez daha etkili geldi. Ceza sahaqsı içinde Mertens şutunu gönderdi. Kaleci Dioudis gole izin vermedi. Daha sonra topu önünde bulan Sara vuruşunu yaptı, yine Gaziantep FK kalecisini geçemedi.

11' Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

27' Yunus Akgün attığı golle Galatasaray 2-0 öne geçti.

35' Galatasaray bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alper'in şutunda Kaleci Dioudis gole izin vermedi. Sonrasında Sara da şansını denedi, top auta çıktı.

45' İlk yarı sona erdi.