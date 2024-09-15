Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Malheiro, Savic, Denswil, Eren Okay, Mendy, Bardhi Visca, Orsic, Banza.
Beşiktaş: Mert Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku Musrati, Gedson Rashica, Rafa, Mario Immobile.
1' Maç başladı
12' Edin Visca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı
17' Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile attığı golde Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
36' Beşiktaş, gole yaklaştı. Rafa Silva'nın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı.
39' Beşiktaş Gedson'un attığı golle beraberliği yakaladı. 1-1
45' İlk yarı sona erdi.