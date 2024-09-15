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Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 20:52
Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Karadeniz​ temsilcisi Trabzonspor​ ve Beşiktaş​ karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan  Malheiro, Savic, Denswil, Eren  Okay, Mendy, Bardhi  Visca, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert  Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku  Musrati, Gedson  Rashica, Rafa, Mario Immobile.

1' Maç başladı

12' Edin Visca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

17' Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile attığı golde Trabzonspor​'u 1-0 öne geçirdi.

36' Beşiktaş​, gole yaklaştı. Rafa Silva'nın ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı.

39' Beşiktaş​ Gedson'un attığı golle beraberliği yakaladı. 1-1

45' İlk yarı sona erdi.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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