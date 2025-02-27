Arnavutköy’de servis aracı alevlere teslim oldu! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken bir servis aracında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda servis aracı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.