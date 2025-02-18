İstanbul'da trafik magandası dehşet saçtı! Kadın sürücüye böyle saldırdı

İstanbul Başakşehir'de trafik magandası, bir kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir süre inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü kesti.

ARACA VURMAYA BAŞLADI

Aracından inan trafik magandası, kadın sürücünün aracına doğru yöneldi. Aracın kaputuna ve camlarına vurmaya başlayan maganda, daha sonra aynayı kırdı. Büyük bir korku içinde telefonuna sarılan kadın, magandanın saldırısını saniye saniye kayda aldı.